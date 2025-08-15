Un Top bianconero all’Inter per 18 milioni, si chiude

Il mercato in casa Inter è molto complicato. Tutte le mosse sono legate alle uscite e la dirigenza è in chiara difficoltà.

Mancano sempre meno giorni all’inizio del campionato di serie A ma per l’Inter di Cristian Chivu continuano i problemi. In primo luogo la società nerazzurra ha cominciato la stagione in netto ritardo a causa del Mondiale per club ma soprattutto il club e specialmente i tifosi si auguravano una sessione di calciomercato più brillante ed invece la squadra è in netta difficoltà.

Il problema riguarda manco a dirlo le uscite e senza cessioni il club fatica a comprare. Lo dimostra il caso Leoni, da mesi nel mirino dei nerazzurri, ma che invece è approdato nelle ultime ore al Liverpool di Slot, raggiungendo il connazionale Federico Chiesa. Una doccia fredda per i tifosi nerazzurri che vedono allontanarsi anche il nigeriano Ademola Lookman, Inter e Atalanta sono ancora distanti per raggiungere l’accordo sul suo cartellino.

Ma oltre a loro c’è da segnalare che l’Inter necessita di rinforzare la difesa e nelle ultime ore è spuntata una nuova pista per il reparto difensivo, un giocatore che può giocare sia al centro della difesa che come braccetto a sinistra, stiamo parlando del difensore dell’Udinese Omar Solet, profilo che si è messo in mostra nell’ultima stagione e che ora può diventare un serio obiettivo di calciomercato.

Addio Inter, cambio guarda per quel che riguarda la difesa

Secondo alcune indiscrezioni l’Inter è forte sul difensore dell’Udinese e sarebbe pronta a presentare un’offerta di circa 18 milioni di euro per il difensore Omar Solet. Si valuta la formula, i friulani vorrebbero subito una cessione definitiva mentre l’Inter offre un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions e le parti potrebbero trovare un accordo a metà strada con l’Udinese che vuole certezze sul riscatto del difensore.

Ma l’Inter prima di comprare deve vendere e il club nerazzurro potrebbe sacrificare uno in difesa tra Bisseck e Pavard, per fare spazio cosi a Solet. Il tedesco ha molto mercato ma di squadre di medio bassa classifica mentre Pavard alla soglia dei 30 anni ora potrebbe partire, serve un’offerta di circa 20 milioni di euro per farlo partire ed il giocatore può essere sacrificato, sulle sue tracce c’è il Galatasaray ma occhio anche all’Arabia e si valutano possibili accordi per la cessione, il mercato dell’Inter è bollente.

Tutto però è legato alle cessioni e quindi il club lavora prima in uscita e poi in entrata, l’obiettivo è chiudere il prima possibile ed accontentare cosi le richieste di Chivu.