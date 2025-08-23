Salta gli Us Open, niente super sfida per Sinner

Manca sempre meno e cominceranno gli Us Open, il quarto e tanto atteso torneo del Grande Slam. Curiosità per Alcaraz e Sinner.

E’ stato ufficializzato il sorteggio e manca sempre meno all’inizio degli Us Open 2025, quarto e ultimo torneo del Grande Slam di questa stagione. Finora siamo a 2 Sinner ed 1 Alcaraz e l’azzurro ha sfiorato l’en plein con lo spagnolo che ha annullato tre match point a Parigi e i tifosi azzurri recriminano ancora.

Gli ultimi giorni sono stati complicati per il campione di San Candido, uscito malconcio e ritiratosi nella finale al Cincinnati Open 2025 contro il grande rivale Carlos Alcaraz. Ora l’azzurro è chiamato a difendere il titolo e il primo posto nel ranking Atp con lo spagnolo sempre più vicino e pronto a metterlo alle strette. Una vittoria o un risultato migliore dello spagnolo equivarrebbe al sorpasso in classifica Atp.

C’è grande curiosità per il torneo di Flushing Meadows, un torneo dove non ci sarà il nostro Matteo Berrettini, ancora alle prese con problemi di non specificata natura ma che lo costringono ai box e che lo tengono ormai da Wimbledon. Nelle ultime ore però è arrivato un nuovo forfait, neanche troppo inatteso. Il tennista australiano Nick Kyrgios ha annunciato il forfait dal torneo e non parteciperà quindi al torneo americano. Rinviata a data da destinarsi quindi la sfida tra Nick e Sinner, suo malgrado, suo grande nemico.

Nessuna sorpresa agli Us Open, ufficiale il forfait dell’esperto tennista

Niente da fare, neanche stavolta Nick Kyrgios torna in campo e in questo 2025 è stato tutto un rinvio e una serie costante di forfait, annunci ufficiali arrivati subito o poco prima del torneo. Chi sognava di assistere alla sfida tra Kyrgios e Sinner, magari in un primo turno, dovrà attendere. E chissà se capiterà mai o meno. L’australiano è fermo da oltre un anno, salvo qualche brevissima apparizione, ed è più attivo sui social che fuori.

Attraverso il suo profilo X Kyrgios ha più volte mandato pesanti frecciate al campione azzurro, esagerando a più riprese e usando toni quasi offensivi. L’australiano non perdona a Sinner e all’Atp la gestione del caso Clostebol e più volte ha sottolineato che a suo parere meritava una squalifica ben peggiore. I due però non si sono mai affrontati in campo, i tifosi sognano uno scontro sul campo da gioco ma anche stavolta dovranno attendere.

Jannik debutterà nella giornata di martedi con gli organizzatori che hanno dato il via libera nel concedere qualche giorno di riposo in più al campione in carica.