Ultim’ora, saluta gli Us Open: colpo di scena Sinner-Alcaraz

Proseguono gli Us Open 2025 e siamo ormai giunti alla fase finale con gli Ottavi di finale del torneo. All’inizio i super favoriti erano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero 1 e 2 delle classifiche mondiali, poi c’erano tanti outsider e ogni giorno abbiamo vissuto clamorose sorprese pronte a cambiare le dinamiche del torneo.

Qualche giorno fa si è parlato molto dei ritiri di Jack Draper e Ben Shelton, il primo addirittura prima di giocare il match mentre il secondo a causa di un problema alla spalla. Il tabellone di Alcaraz ha quindi ora una grandissima apertura ma nelle ultime ore è cambiato molto anche per Jannik Sinner ed un calendario piuttosto particolare. L’azzurro è agli Ottavi di finale ma c’è (in maniera errata) già chi pensa al turno successivo.

Nella notte il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3 del torneo, ha perso a sorpresa contro il canadese Felix Auger Aliassime, vincitore in quattro set. Continua il momento difficile per il tennista tedesco che era il favoritissimo nel suo spicchio di tabellone per raggiungere le semifinali. Fatto sta quindi che Sinner perde uno dei suoi possibili principali avversari prima dell’eventuale finale. Ma c’è da dire che c’è ancora tanto da fare.

Sinner non può rallegrarsi troppo, ora l’ostacolo è durissimo

Se qualche fan ha ‘tra virgolette’ sorriso per l’eliminazione di un avversario insidioso come Zverev va detto che il calendario di Sinner continua ad essere molto insidioso e l’azzurro è chiamato subito ad un altro match molto duro. Sinner affronterà il kazako Alexander Bublik agli Ottavi di finale, l’unico – oltre ovviamente a Carlos Alcaraz – ad averlo battuto in questo 2025, nei Quarti di finale del torneo di Halle.

Per Jannik ci sarà cosi la possibilità di prendersi una rivincita ma la sfida si preannuncia tutt’altro che semplice e Bublik è uno dei tennisti più in forma del momento, reduce da ben 11 vittorie consecutive e non ha mai perso il servizio in questo torneo. Occhio anche ad un possibile derby italiano ai Quarti visto che il vincente tra Sinner e il kazako affronterà il vincente tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Jaume Munar, sicuramente non un avversario durissimo su questa superficie.

Insomma fuori Zverev ed è sicuramente una delle sorprese del torneo ma occhio ai prossimi rivali con tutti che attendono una finale tra Alcaraz e Sinner, una sfida comunque tutt’altro che certa, anzi.