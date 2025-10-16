Rottura del crociato e stop lunghissimo: l’Inter lo perde

Dopo una lunga attesa sono tornati tutti i giocatori dalle rispettive Nazionali e fortunatamente Chivu può sorridere. L’Inter non ha perso elementi, a differenza magari di altri top club al quale questa sosta delle Nazionali risulta praticamente fatale. Il club nerazzurro è atteso ora da una serie piuttosto delicata di sfide e sia il tecnico che i giocatori non possono assolutamente sbagliare.

Sabato sera andrà in scena il big match dell’Olimpico e l’Inter affronterà la Roma capolista, una gara importante e la prima di tre trasferte che si concluderà con l’attesa sfida al Maradona contro il Napoli campione d’Italia. I nerazzurri sono molto attenti alla questione infortuni ed anche per questo il tecnico non rischierà Marcus Thuram che dovrebbe tornare direttamente nella trasferta Napoli.

Gli infortuni possono talvolta condizionare le scelte di mercato e la stagione di un club, lo abbiamo visto nell’ultimo anno e mezzo con la Juve che senza Bremer ha cambiato gli obiettivi stagionali, e ora anche per uno storico club c’è lo stesso problema ed ora ci sono infortuni che possono condizionare la stagione del club. L’Argentinos Juniors ha perso il suo portiere titolare per infortunio ed ora guarda in casa Inter, ecco cosa sta succedendo.

Colpo di scena Inter, può salutare a sorpresa

L’Argentinos Juniors ha perso il portiere Diego Rodriguez per infortunio ed ha avuto la rottura del crociato, uno stop che praticamente comporta la chiusura anticipata della stagione. Un infortunio grave e che complica i piani del club, costretto a correre ai ripari al prima possibile; il club in primo luogo ha preso il portiere Romero tra gli svincolati, ex nazionale argentino 39enne che abbiamo visto anche nel campionato italiano. Un profilo low cost e d’emergenza ma valuta anche possibili alternative immediate.

Secondo alcune informazioni in nostro possesso, l’Argentinos Juniors starebbe pensando infatti anche al portiere dell’Inter Josep Martinez, un profilo interessante e che servirebbe sia per il presente che per il futuro. Il club ha pensato anche ad un prestito a gennaio ma al momento quest’opzione sembra utopia, più possibile acquistarlo a Giugno quando i nerazzurri potrebbero affrontare una rivoluzione tra i pali.

Il portiere svizzero Sommer non convince, o meglio a fine stagione difficilmente vedrà rinnovato il suo contratto e il club potrebbe attuare una duplice rivoluzione. Per la porta piace molto Caprile, individuato come il portiere del futuro mentre come secondo portiere potrebbe arrivare Stankovic sul quale l’Inter vanta una sorta di prelazione in caso di nuova cessione. Cosi il club cederebbe Sommer e Martinez con quest’ultimo che potrebbe andare in Sudamerica.