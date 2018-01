ROMA – Al via su Italia 1 le nuove puntate di Dragon Ball Super.

Gli episodi inediti saranno trasmessi da oggi, 2 gennaio, alle 14.35, non più alle 13.45 come per la trasmissione precedente.

Il terzo pacchetto di puntate concluderà l’arco di Black Goku (o Trunks del Futuro), rimasto in sospeso all’episodio 52 “Il maestro e l’allievo: Gohan e Trunks del futuro di nuovo insieme”.

Trunks del Futuro

Dopo la saga di Cell, il futuro di Trunks è nuovamente minacciato.

Il saiyan torna nel passato in cerca di aiuto per sconfiggere un nuovo terribile nemico.

Si tratta di Black, un personaggio incredibilmente forte con le stesse fattezze di Goku.

Caratteristica che salta subito all’occhio, è uno degli orecchini Potara al suo orecchio sinistro…

DRAGON BALL SUPER

“Dragon Ball Super” è firmato da Akira Toriyama, l’ideatore del manga originale. È, inoltre, la prima anime inedita del franchise Dragon Ball ad andare in onda dal 1997 – quando finì “Dragon Ball GT” – e la quinta in totale dopo “Dragon Ball”, “Dragon Ball Z”, “Dragon Ball GT” e “Dragon Ball Kai”.

Diretto da Kimitoshi Chioka e prodotto da Osamu Nozaki, Naoko Sagawa e Atsushi Kido – “Dragon Ball Super” è un successo mondiale trasmesso in molti Paesi tra cui Portogallo, Stati Uniti, Francia, Spagna ed America Latina, oltre che dalla patria giapponese.

Diventato un cult mondiale Dragon Ball è stato trasmesso in più di 70 paesi nel mondo con oltre 230 milioni di copie di fumetti vendute.