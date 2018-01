Goku Black si rivela nel nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ

ROMA – Bandai Namco svela il potere di Goku Black nel nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ.

L’antagonista della Saga di Trunks del Futuro di Dragon Ball Super è uno dei 20 personaggi giocabili – al momento confermati – del nuovo picchiaduro in 2.5D.

Dragon Ball FighterZ uscirà il 26 gennaio 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ricordiamo che dalle ore 9:00 di sabato 13 gennaio gli utenti che hanno prenotato il gioco potranno accedere alla Open Beta.

Per tutti gli altri, la beta di prova sarà disponibile dalle ore 9:00 di domenica 14 gennaio alle ore 9:00 di martedì 16 gennaio.

Dragon Ball FighterZ – Goku Black



Sistema Shenron

Per la prima volta in un gioco di combattimento, in DRAGON BALL Fighterz farà il suo debutto una funzionalità speciale chiamata sistema Shenron. Man mano che i giocatori riusciranno a eseguire un certo numero di combo, durante le battaglie appariranno delle Sfere di Drago. Dopo aver raccolto tutte le 7 Sfere di Drago, Shenron offrirà un desiderio ai giocatori e per aiutarli a vincere la battaglia, verranno proposte quattro opzioni.

Modalità storia

I giocatori sono chiamati a scongiurare una nuova minaccia.

La storia è divisa in 3 archi narrativi: Super Warriors Arc, Super Villain Arc, e Android Arc, ognuno dei quali seguirà la storia dalla prospettiva, rispettivamente, di Goku, Frieza e Androide numero 18.

Per la modalità storia è stato creato appositamente, con la collaborazione di Akira Toriyama, il personaggio Androide numero 21.



I personaggi giocabili confermati in ordine alfabetico:

Androide numero 16

Androide numero 18 (w/ Androide numero 17)

Bills

Capitano Ginew (w/ Squadra Ginew )

Cell

Frieza

Gohan (Giovane, Adulto)

Goku (Super Saiyan, Super Saiyan Blue)

Goku Black (w/ Zamasu)

Gotenks

Hit

Kid Buu

Krillin

Majin Buu

Nappa (w/ Saibamen)

Piccolo

Tenshinhan (w/ Chiaotzu)

Trunks (del Futuro)

Vegeta (Super Vegeta, Super Saiyan Blue)

Yamcha