È nata la terza figlia di Kim Kardashian e Kanye West

ROMA – La tanto desiderata terza figlia di Kim Kardashian e Kanye West è nata da madre surrogata.

L’annuncio

La bambina, di cui ancora non è stato rivelato il nome, è nata senza complicazioni lunedì 15 alle 00.47 a Los Angeles e pesa 3.3 kg. L’annuncio non è arrivato subito ma già poche ore dopo il parto i magazine di gossip davano per certo l’arrivo della neonata. Così, Kim non ha potuto che confermare con un post pubblicato sul suo sito internet dal titolo “Lei è qui”.

Il post

“Kanye e io – ha scritto la star di Al passo con i Kardashian – siamo felici di annunciare l’arrivo della nostro sana e bella bambina. Siamo incredibilmente grati alla madre surrogata che ha reso il nostro sogno realtà con il più grande dono che si può dare e ai nostri fantastici dottori e infermieri per la loro attenzione speciale. North e Saint sono particolarmente emozionati di accogliere la loro sorellina”.

Kim e Kanye erano in sala parto

Kim e Kanye non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Un desiderio messo da parte per un po’ viste le complicazioni a cui la signora West sarebbe potuta andare incontro durante il parto. La coppia ha seguito la gravidanza della madre surrogata passo passo, fino in sala parto secondo quanto rivelato da alcuni insider a Us Weekly. Kanye ha aspettato dietro la tenda fino al momento in cui è nata la bambina. Il resto dei Kardashian è stato avvistato nell’ospedale – il Cedars-Sinai Medical Center – subito dopo.