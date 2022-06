Francesca Ferragni è diventata mamma, l’annuncio su Instagram

“21/06/2022 – Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi“. Così Francesca Ferragni e Ricky Nicoletti hanno dato l’annuncio sui social della nascita del loro primogenito. Lo scatto mostra i due neogenitori e il loro piccolo, nella stanza della clinica, stretti dall’amore e dall’emozione per il nuovo arrivato in casa Ferragnez. “Non vediamo l’ora di conoscerti amore nostro“, ha scritto Valentina Ferragni. “Siete l’Amore“, ha commento la mamma Marina Di Guardo. “Siete stupendi”, ha scritto Chiara. “Congratulazioni patatoni, sono ufficialmente zio“, ha detto Fedez sulle stories di Instagram. Francesca e Riccardo, che hanno da poco finito di arredare la nuova casa, convoleranno presto a nozze. Ricky le ha fatto la proposta nel giorno del suo compleanno (12 marzo).

Chiara Ferragni è diventata zia, a poche ore dall’annuncio della conduzione del Festival di Sanremo. L’influencer condurrà insieme ad Amadeus le serate di apertura e chiusura. L’imprenditrice digitale, già mamma di Leone e Vittoria, è la maggiore: Francesca è nata nel 1989, mentre Valentina nel 1992.