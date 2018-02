Basta “ship”! Ermal Meta e Fabrizio Moro NON sono una coppia

ROMA – Ermal Meta e Fabrizio Moro NON sono una coppia.

A smentire la relazione tanto “shippata” sul web è stato lo stesso cantautore albanese che ha commentato su Twitter:

“Ci vogliamo bene, ma non così tanto!”

Meta e Moro sono stati sulla bocca di tutti fin dalla loro apparizione sul palco dell’Ariston, che li ha visti trionfare al Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto Niente”.

Tanta stima e un evidente affetto reciproco hanno scatenato il gossip su una relazione che va oltre l’amicizia.

Sempre su Twitter, Ermal Meta ha poi aggiunto di aver ironizzato “su dei disegni scherzosi senza sentirmi offeso. L’omosessualità non è qualcosa da cui difendersi. È solo che mi piacciono le donne così come piacciono al buon Fabrizio. Se dovesse cambiare qualcosa vi prometto che lo saprete da me in persona!”

Sia Moro che Meta sono impegnati da molti anni.

Il cantautore romano ha una compagna di lunga data dalla quale ha avuto due bambini, Libero e Anita.

Meta vive il suo rapporto con la compagna Silvia Notargiacomo con molta discrezione.