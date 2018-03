ROMA – Fiocco rosa numero 3. Khloe Kardashian aspetta una bambina. La star di Keeping up with the Kardashians ha rivelato nell’ultima puntata del reality la notizia. Una sorpresa per l’intera famiglia e per i fan, tutti convinti che la 33enne e Tristan Thompson stessero aspettando un maschietto. La bimba nascerà tra un mese e segue gli arrivi di Chicago West – terzogenita di Kim e Kanye – e Stormi, la primogenita di Kylie Jenner e Travis Scott. E, inizialmente, anche Khloe non l’ha presa come tutti si aspettavano: “Quando la tua mente è convinta su cosa stai per avere, poi scopri che è l’opposto è uno shock – ha detto alle sorelle -. Pensavo che avrei avuto un maschietto”. Stessa reazione che Kim racconta di aver avuto alla sua prima gravidanza: “Ho pianto quando ho scoperto che North sarebbe stata una femmina”.

Ovviamente poi è arrivata la gioia. “Sono molto emozionata che mia figlia avrà per sempre al suo fianco Chicago e Stormi!! Dio è grande! Grazie signore per la nostra principessa”, ha scritto su Twitter. Adesso non resta che far partire il countdown per la nascita.