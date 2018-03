È nato Leone Lucia, Chiara Ferragni e Fedez sono genitori

ROMA – Sarebbe nato in queste ore Leone Lucia, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez. La conferma ufficiale non è ancora arrivata ma quando si è popolari su internet – si sa – non è possibile passare inosservati. A dare la notizia è Dagospia che, in qualche modo, conferma i sospetti dei fan su un parto imminente. I neo genitori, infatti, non pubblicano aggiornamenti social da un po’. Qualcosa di inusuale per i due personaggi. Il silenzio, quindi, potrebbe essere l’indizio che conferma la prova. A scrivere della nascita è anche Vanity Fair che riporta del parto programmato nella notte tra il 19 e il 20 marzo all’ospedale Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, lo stesso dove sono nati i gemellini di Beyoncé e Jay-Z.

Il bimbo sarebbe dovuto nascere intorno al 9 aprile ma – per recenti complicazioni – il parto sarebbe stato anticipato. Se il lieto evento sia realmente accaduto, però, si dovrà aspettare ancora. A dispetto di quanto promesso, la nascita tanto attesa di Leo non è stata social.