Chiara Ferragni e Fedez tornano sui social, Leone già re di like

ROMA – È nato da poco meno di due giorni – il 19 marzo scorso – ed è già re di like. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, come previsto ha già conquistato tutti. Il bimbo, infatti, è stato trending topic su Twitter per ben 18 ore. Tutti hanno commentato la nascita del primogenito della coppia, insomma. Anche chi sembrava non essere particolarmente interessato all’argomento. Un fiume in piena di messaggi che ha invaso la piattaforma.

Su Instagram, Ferragni e Fedez hanno presentato il loro bambino con due scatti e una serie di stories registrate in ospedale nei momenti successivi alla nascita. Le foto di Leone hanno fatto il pienone di mi piace. L’immagine di debutto ha totalizzato – rispettivamente nei profili di mamma e papà – 2,7 e 1,6 milioni. A spiccare sono anche i commenti. Rispettivamente 96,3 e 54,9 mila. Un battesimo social di tutto rispetto.

Nella serata di ieri, è apparso online un presunto account di Leone su Instagram. Al contrario di quanti possano pensare, molti hanno segnalato essere un fake. Non mancano, poi, le fanpage nate per raccogliere i momenti più belli di Leone Lucia Ferragni.

Il racconto del parto

Passata la frenesia dei primi momenti, Chiara Ferragni ha raccontato il momento del parto tramite il suo account. “Sono state le migliori lacrime che abbia mai pianto – ha scritto la fashion blogger -. Questo è stato il momento in cui abbiamo visto nascere Leo: non mi ero mai sentita così. È stato un lungo travaglio ed ero esausta e vivere questa esperienza con il mio amore accanto è stata la miglior motivazione. Mi è sembrato di vivere una scena di un film/un sogno. Comincio a piangere quando guardo questa foto perché è molto significativa. Ti amiamo già tantissimo mio piccolo Leoncino”.