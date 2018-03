L’attico di Chiara Ferragni e Fedez in affitto…a peso d’oro

ROMA – L’attico di Chiara Ferragni e Fedez nel quartiere CityLife di Milano è in affitto. La coppia, al momento, è stabile a Los Angeles. Lì è nato il piccolo Leone, per avere il doppio passaporto e un po’ più di privacy. Presto, però, i neo genitori torneranno in Italia, per andare ad abitare proprio nel capoluogo lombardo ma in un’altra casa.

270 m2 di extra lusso

L’attico a CityLife si estende su due piani per un totale di 270 m2, come scrive idealo.it che ha pubblicato l’annuncio. Il primo livello, si legge, “è composto da un ingresso, un’ampia zona living open space con arredamento design, cucina abitabile con secondo ingresso di servizio, una zona fitness, un bagno con disimpegno, una cabina armadio e un terrazzo con balcone. Al secondo piano, al quale si accede mediante una scala interna con finiture di cristallo, troviamo una luminosa camera da letto con vista panoramica, una sauna, un bagno con vasca di design e una doccia. Grandi vetrate rendono particolarmente luminosa la casa, dotata di finiture di pregio”.

Il tutto, per chi lo vorrà, sarà disponibile per la “modica” cifra di 9.000 euro al mese, più 853 euro di spese condominiali.