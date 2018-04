Kim Kardashian e Kanye West, la prima foto di famiglia in 5

ROMA – La prima volta in 5. Kim Kardashian e Kanye West e i loro tre bambini: North, Saint e Chicago. È la prima foto di famiglia dopo l’arrivo della terzogenita da madre surrogata. Uno scatto, pubblicato su Instagram, che è quasi una vittoria, come il racconto in didascalia di mamma Kim. “Non penso che riusciate veramente a capire quanto difficile sia scattare una buona foto di famiglia – ha scritto la star di Al passo con i Kardashian -. Questo è quello che stiamo riusciti a ottenere prima che tutti e tre i bambini cominciassero a piangere. Penso di aver pianto anche io”.

Kim – che in braccio teneva la piccola Chicago – ha, poi, specificato su Twitter di aver dovuto tenere North per la camicia perché “continuava a correre via”. Insomma, una specie di impresa che, alla fine, ha regalato una foto da oltre 5 milioni di like.