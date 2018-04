Scoppia la passione, Heidi Klum e Tom dei Tokio Hotel stanno insieme

ROMA – Heidi Klum e Tom dei Tokio Hotel. È la nuova coppia di Hollywood che sta riempiendo tutti i giornali di gossip. La modella 44enne e il chitarrista 28enne della celebre band tedesca sono stati pizzicati a Cabo San Lucas, in Messico, in atteggiamenti che non lasciano dubbi. Baci ed effusioni che non sono passati inosservati.

I due si sarebbero conosciuti sul set di America’s got talent a cui entrambi partecipano. Da allora, secondo i bene informati, sarebbero inseparabili. Nelle ultime settimane Heidi e Tom erano stati fotografati insieme altre volte ma sembra proprio che la vacanza messicana sia la conferma definitiva.

La Klum archivia, così, definitivamente la storia durata tre anni con Vito Schnabel, finita – sempre secondo il gossip – per un tradimento da parte di lui. La 44enne, che nelle nuove foto appare in topless e sempre in gran forma, ha alle spalle una storia con Flavio Briatore da cui ha avuto la primogenita Leni (13 anni). Poi il secondo matrimonio – dopo quello con Ric Pipino – con Seal da cui ha avuto Henry (12 anni), Johan (11) e Lou (8).