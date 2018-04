ROMA – La vita e la carriera di Avicii hanno lasciato un segno profondo nel mondo. A meno di 24 ore dalla sua scomparsa continuano i messaggi in ricordo della star dell’elettronica. Colleghi, amici e fan hanno dedicato almeno un post a Tim Bergling. Così anche l’ex fidanzata di Avicii, Emily Goldberg, ha voluto lasciare qualche riga per quello che è stato “il mio confidente più vicino”.

Su Instagram l’emozionante post: “Come on babe, don’t give up on us. Choose me and I’ll show you love. Queste sono le parole di una canzone che Tim ha scritto per me. Avrei voluto essere all’altezza di queste parole. Nei due anni in cui siamo stati insieme, era il mio confidente più vicino e il mio migliore amico. Ora non riesco a guardare i Bear senza ricordarmi che non vedrò più la sua faccia. Sto ancora raccogliendo i miei pensieri e ringrazio tutti per le parole e i messaggi gentili. Svegliatemi quando sarà tutto finito perché non voglio che sia vero”.

Nel post, la ragazza ha pubblicato una serie di foto dei due anni di relazione. Bergling e la Goldberg sono stati insieme dal 2011 al 2013. Sul suo account Instagram ha anche pubblicato una serie di messaggi che si erano recentemente scambiati. Immancabili le polemiche sui post che accusano Emily di approfittarsi della scomparsa del dj per avere visibilità.