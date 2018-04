Louis Arthur Charles, Kate e William svelano il nome del loro terzogenito

ROMA – Dopo mesi di previsioni, scommesse e ipotesi, Kate e William hanno finalmente rivelato il nome del loro terzogenito. Il bimbo, nato lo scorso 23 aprile, si chiama Louis Arthur Charles. Saranno rimasti delusi quanti avevano puntato su Albert, Philip o James. Il web ha, insomma, indovinato solo il secondo nome: Arthur.

“Il duca e la duchessa di Cambridge sono felici di annunciare che hanno chiamato loro figlio Louis Arthur Charles – si legge sugli account social di Kengsinton Royal -. Il bambino sarà conosciuto come Sua Altezza Reale Principe Louis di Cambridge“. Il primo nome, però, per chi segue la famiglia reale d’Inghilterra non è nuovo. Louis, infatti, è anche il terzo nome di George (George Alexander Louis).