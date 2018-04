Gigi Hadid e Zayn Malik stanno insieme ancora una volta?

ROMA – Gigi Hadid e Zayn Malik stanno insieme o no? Una delle coppie più belle dello showbiz potrebbe aver ricucito i rapporti dopo l’addio annunciato qualche mese fa. A testimoniarlo alcune immagini di Hollywood Life che ha beccato i due ex in giro per New York. I paparazzi hanno colto il cantante baciare sulla guancia la modella, come si vede nel video qui sotto pubblicato.

Zayn e l’amore eterno

Si tratta del primo avvistamento della coppia da quando è avvenuta la separazione. Secondo i più attenti, però, il mazzo di rose che Gigi ha pubblicato nelle sue storie di Instagram il giorno del suo compleanno – senza tag o scritte – potrebbe essere un regalo di Malik. D’altronde, l’ex One Direction ha ammesso che il suo desiderio più grande era – ed è ancora – amare qualcuno per il resto della sua vita, proprio come canta nel suo ultimo singolo Let Me. Che il 25 non sia stato accontentato? È ancora presto per dirlo ma i fan della coppia Malik-Hadid tifano più che mai per loro.