Il fratello di Meghan avverte il principe Harry: “Non sposarla”

ROMA – “Caro Harry, sei ancora in tempo: lascia mia sorella. Sta recitando una parte, ti farà diventare matto. Dovresti metter fine a questo fasullo matrimonio da favola, prima che sia troppo tardi”. Inizia così la lettera che il fratello di Meghan Markle, Thomas Markle Jr., ha scritto al principe Harry.

L’uomo è tornato ad attaccare la sorella. Sì perché il signore, come altri membri della famiglia, non perde tempo per criticare la futura sposa. Dopo la sua lunga intervista al Mirror dove accusava Meghan di voler diventare la “nuova Diana”, non invitato al matrimonio dell’anno, Thomas ha deciso così di parlare a “tu per tu” con Harry per salvarlo dall’errore che, a suo dire, sta per commettere. A pubblicare le righe scritte a mano il settimanale In Touch.

Markle si è poi lamentato di non essere stato invitato appunto. “Non invita la sua famiglia – si legge in un passo – e invece invita completi estranei al matrimonio. Che razza di persona fa questo? Tu e la famiglia reale dovreste mettere fine a questo finto matrimonio da favola”. E aggiunge: “Il padre, che avrebbe dovuto accompagnarla all’altare, non ha ricevuto la partecipazione. Ha dimenticato che se non fosse stato per lui, servirebbe ancora ai tavoli o farebbe la babysitter”. Per concludere Thomas non è meno dolce nel dire che “la fama le ha dato alla testa, trasformandola in una donna superficiale, presuntuosa, che farà diventare matto te e la famiglia reale”. Insomma, non proprio parole che ci si aspetterebbe da un familiare così stretto.

Le critiche della sorellastra Samantha Grant

La famiglia Markle, però, non è nuova a questo tipo di rapporti. Già qualche mese fa la sorellastra, la 52enne Samantha Grant malata di sclerosi multipla, ha accusato Meghan di essere un’arrivista e di compiere opere di beneficenza solo per avere un tornaconto in termini di immagine. Le parole di Samantha e Thomas sembrano, però, andare al vento. Harry, il prossimo 19 maggio, farà diventare l’ex attrice sua moglie, a prescindere da chi acconsenta o meno.