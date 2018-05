Pace fatta tra Taylor Swift e Katy Perry grazie a un ramoscello d’ulivo

ROMA – È pace fatta tra Taylor Swift e Katy Perry. Le due sembrano aver seppellito ogni contrasto. Ne ha dato prova Taylor Swift, mostrando su Instagram ai fan uno speciale regalo che ha ricevuto poche ore prima dell’apertura del Reputation Stadium Tour, avvenuta ieri sera a Glendale.

La cantante di Roar ha spedito all’ex nemica una scatola contenente un ramoscello d’ulivo e una lettera, il cui contenuto non è stato rivelato. Potrebbe proprio essere una lettera di riconciliazione. L’unica frase leggibile è quella d’apertura: “Alla mia vecchia amica”.

Taylor Swift e Katy Perry: dal 2014 una contro l’altra

Per anni Taylor Swift e Katy Perry hanno avuto un rapporto abbastanza complicato. Dal 2014 sono stati tanti gli alti e bassi, correlati da risposte più o meno carine date a suon di musica.

Il vero motivo per cui le due popstar hanno litigato non è realmente chiaro. Katy ha accusato più volte Taylor di aizzare i suoi fan contro di lei. Poi, mettici un uomo in comune (John Meyer) e il catfight è servito, con tanto di “bad blood” a scorrere in mezzo.

Oggi, quell’astio sembra essere passato. “Sono arrivata nel mio camerino e ho trovato questo ramoscello d’ulivo. Significa molto per me”, dice la Swift nella storia pubblicata. “Grazie Katy”, scrive nella didascalia. E i cuoricini a corredo parlano chiaro. Per la serie “quel che è stato è stato, scordiamoci il passato”.