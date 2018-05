I baci di Ambra e Allegri, insieme prima della trasferta romana del mister

ROMA – Quello che sembrava un semplice flirt sta diventano una lunga storia d’amore che dura da quasi un anno ed è sempre più sotto gli occhi dei paparazzi. Ambra Angiolini e Max Allegri sono stati beccati ancora una volta insieme, nonostante i loro sforzi per vivere la relazione nel segno della privacy.

Lo scorso weekend, la coppia è stata avvistata a Milano dove il mister si trovava per il match con l’Inter. A pubblicare le foto l’edizione di questa settimana di Chi. I due fanno colazione insieme. Poi si baciano teneramente per strada, prima di dirigersi verso la vicina stazione centrale. Allegri sarebbe partito, poco dopo, per Roma. In programma una settimana lunga tra finale di Coppa Italia – questa sera contro il Milan (in diretta su Rai 1 dopo il tg) – e la penultima di campionato contro la Roma.

Ambra: guai a chi le chiede di Max

Sono, quindi, tanti i giorni che l’allenatore passerà fuori. Forse proprio per questo, prima di prendere il treno, regala ad Ambra un asinello di peluche. La showgirl è tornata serena ma di certo non gradisce che si parli di questa serenità. Ai microfoni di Radio 24, infatti, l’ex Non è la Rai ha perso la pazienza quando le è stato chiesto “Come va con Max?”. Così la risposta piccata: “Bisogna per forza parlare dei fidanzati per essere delle donne pensanti e avere un’opinione?”.