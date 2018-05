Un magnate argentino e un porno attore, tutti gli ex di Meghan Markle

ROMA – Meghan Markle tra qualche giorno diventerà la moglie del Principe Harry. Tra polemiche, dispiaceri e tanto gossip coronerà il suo sogno d’amore. Di lei, infatti, si è detto tutto. Immancabile, quindi, un excursus nella sua vita sentimentale prima dell’incontro con il secondogenito di Carlo e Diana.

Il primo marito

I magazine hanno scavato a fondo e hanno stilato una lista di sei ex. Primo tra tutti c’è l’ex marito Trevor Engelson. La futura duchessa ha sposato il produttore cinematografico nel 2011, per poi divorziare due anni dopo. È stata lei a mettere la parola fine. A giocare un ruolo importante è stata soprattutto la distanza. Lui viveva a Los Angeles e lei tra New York e Toronto per girare Suits.

Secondo i racconti del giornalista Andrew Morton, Meghan avrebbe addirittura spedito per posta l’anello di fidanzamento al marito. Meghan, ai tempi, si era convinta che Trevor fosse quello giusto per via di una profezia che un indovino gli aveva comunicato, secondo la quale l’amore della sua vita avrebbe avuto i capelli rossi e ricci. Peccato che il produttore non avesse i capelli rossi.

Il porno attore

Tra gli ex di Meghan Markle ci sarebbe anche Simon Rex, aka Dirt Nasty. Un nome, un programma. Per il The Sun, la 36enne avrebbe avuto una relazione lampo con il rapper e porno attore. Sì perché Simon, che è stato protagonista del film Scary Movie 3, ha fatto anche qualche video vietato ai minori di 18 anni prima di passare ad altro.

All’epoca, prima di entrare nel mondo dello showbiz, era convinto che nessuno in America li avrebbe mai visti, dato che il regista gli disse che sarebbero usciti solo in Europa. Quei video furono causa del suo licenziamento da Mtv America dove era stato assunto come veejay e furono il motivo per cui Disney pose il veto alla sua partecipazione nella sit-com Zoe, Duncan, Jake & Jane.

Secondo quanto riporta il tabloid, Rex avrebbe passato soltanto una notte con la futura sposa. Si erano incontrati sul set della sitcom Cuts. Entrambi erano stati chiamati come ospiti del telefilm per la stessa puntata. Rex, ovviamente, non è mai figurato tra gli ex ufficiali di Meghan. Un segreto che, in occasione del matrimonio con Harry, è stato portato alla luce.

Gli altri ex

Scorrendo la lista, troviamo un magnate argentino che Meghan ha conosciuto a 20, prima che diventasse famosa. Meghan, in quel periodo, era a Buenos Aires per svolgere uno stage all’ambasciata Usa. Lì è avvenuto l’incontrato. “Hanno avuto un’avventura e Meghan era molto presa, ma erano troppo diversi. Lui era un uomo di successo molto passionale e ricco e lei una studentessa all’ultimo anno di università che all’epoca sognava una carriera in politica”, ha raccontato una fonte anonima al The Sun.

Siamo nel 2003 quando l’attrice ha una relazione di sei mesi con Shaun Zaken, attore e sceneggiatore. Ha fatto anche una comparsa in Sex & The City. La storia è durata poco per i continui litigi che li dividevano su qualsiasi argomento. “Lui apparteneva ad una famiglia benestante con una casa negli Hamptons e molti agganci ad Hollywood – ha raccontato la solita fonte – e lei adorava quello stile di vita e i suoi contatti, ma litigavano spesso perché lui non era ancora pronto per il tipo di impegno che voleva Meghan, così hanno rotto e lei ne era distrutta”.

< ► > Brett Ryland

È durata cinque mesi, invece, con Brett Ryland, sempre attore. La storia è finita presto perché non c’era chimica tra i due. I due ex, però, sono rimasti molto amici.

Prima ancora, nel 1999, Meghan si era innamorata della stella del basket Steve Lepore. I due si erano conosciuti perché frequentavano gli stessi ambienti a Los Angeles. È finita quando lui decise di trasferirsi in North Carolina. Subito dopo lui Meghan ha iniziato una relazione burrascosa con un ricco studente della Northwestern University, finita a causa dei numerosi alti e bassi.