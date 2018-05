Harry e Meghan sposi: la torta nuziale è ai limoni di Amalfi

ROMA – I confetti italiani ma non solo. Anche la torta nuziale di Harry e Meghan avrà un tocco del bel paese. Saranno i limoni di Amalfi l’ingrediente principale del dolce che sarà servito alla fine del ricevimento. Per la precisione 200 limoni sono arrivati dalla città campana.

Nella ricetta di Claire Ptak sono presenti, poi, 500 uova biologiche del Suffolk, 20 chili di burro, 20 chili di farina, 20 chili di zucchero e 10 bottiglie di liquore al sambuco. La pasticcera ha iniziato a lavorarci cinque giorni fa e sarà assemblata domani mattina. Vista la mole del dolce, ad aiutarla sono accorsi altri sei pasticceri.

Harry e Meghan si confermano anticonformisti anche nella scelta del dolce. La torta al limone è stata, infatti, preferita alla tradizionale fruit cake scelta per i matrimoni. “Harry e Meghan – ha spiegato la Ptak – hanno scelto limone e sambuco perché prediligono i sapori di stagione”. Tutto il ricevimento, non a caso, sarà a tema primaverile, arricchito solo da ingredienti che “sanno” di primavera.

🎥 Watch as baker Claire Ptak begins work on the #RoyalWedding Cake! pic.twitter.com/OTdcF9hc0a

— The Royal Family (@RoyalFamily) 18 maggio 2018