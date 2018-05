L’album di Harry e Meghan, la gioia delle nozze negli scatti ufficiali

ROMA – Grandi sorrisi e la famiglia riunita. Harry e Meghan hanno pubblicato tre scatti ufficiali del loro album di nozze. A realizzarle il fotografo Alexi Lubomirski nella The Green Drawning Room al Castello di Windsor. Con gli sposi damigelle e paggetti, tra cui spiccano – ovviamente – i due principini figli di William e Kate, George e Charlotte. Nella seconda foto la famiglia è al gran completo: alla destra di Harry e Meghan ci sono Carlo e Camilla, la Regina Elisabetta e il marito Filippo. A sinistra, invece, mamma Doria e William e Kate. La terza foto è tutta per gli sposi con uno scatto in bianco e nero, immagine vivida della loro gioia.

I ringraziamenti di Harry e Meghan

Le foto sono state scattate subito dopo la processione in carrozza che ha portato, finita la messa, Harry e Meghan al castello di Windsor. Il loro un matrimonio seguitissimo. Ben 18 milioni i telespettatori solo in Inghilterra. “Il Duca e la Duchessa del Sussex vogliono ringraziare tutti quelli che hanno preso parte alle celebrazioni del loro matrimonio sabato – si legge a corredo degli scatti -. Si sentono fortunati di aver potuto condividere il loro giorno con tutte le persone raccolte a Windsor e con quelle che hanno guardato le nozze in televisione in UK, in tutto il Commonwealth e nel mondo”.