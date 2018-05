Eminem e Nicki Minaj, il rapper commenta la “storia d’amore”

ROMA – La finta storia tra Eminem e Nicki Minaj continua a tenere banco nel gossip internazionale. Il rapper ha finalmente commentato la questione. Dal palco del Boston Calling Music Festival, lo Slim Shady ha affrontato l’argomento, chiedendo al pubblico chi fosse a favore della relazione. Neanche a dirlo, la folla ha risposto positivamente.

“Voglio prendere questo momento per farmi sentire dalla mia ragazza Nicki Minaj. Tesoro, sarò a casa stasera per cercare di capire questa situazione…quante persone a Boston vorrebbero che io uscissi con Nicki Minaj?”, ha chiesto. E la risposta positiva è arrivata anche dal diretto interessato: “maledizione, anche io”.



Poi l’invito ufficiale a Nicki: “Mandami un messaggio così ne parliamo”. Detto, fatto. La Minaj ha subito commentato su Twitter: “È stupido e buffo come me. Lo amo”. La rapper ha anche fatto una proposta per il loro primo appuntamento. “Abbiamo bisogno di te nell’album Queen. Ecco dove sarà il nostro primo appuntamento – ha spiegato Nicki -, in studio con me che guardo nei tuoi bellissimi occhi mentre scrivi i tuoi versi”. Come finirà? Eminem accetterà l’invito?

LMFAOOOOOOOOOOOOOOO. The fact that he’s silly & a goof just like me😩. Love him so much. Em we need you on the #Queen album. That’s where our 1st date will be; at the studio while I gaze into ur beautiful eyes as u write ur verse. 😭🤣😩😭😭 https://t.co/iFYi0OlzXQ

— Chun-Li (@NICKIMINAJ) 28 maggio 2018