ROMA – Ariana Grande si è fidanzata ufficialmente con Pete Davidson. A riportare la notizia sono i media stranieri ma a parlare è ancor di più il solitario che è apparso all’anulare sinistro della cantante. Impossibile da non notare.

La coppia ha cominciato a frequentarsi solo qualche settimana fa, dopo la fine delle rispettive storie d’amore. Lei con il rapper Mac Miller. Lui con Cazzie David. “È una storia recente – ha detto una fonte a People -. Sono solo due persone che hanno trovato l’amore velocemente e si rendono felici a vicenda”.

La loro storia – come raccontano le fonti – è iniziata quasi per caso. Si sono trovati e da allora non si sono più lasciati. Davidson era anche nel backstage dei Billboard Music Awards 2018. Dietro le quinte ad aspettare la sua fidanzata dopo la fine della sua performance. Ora, i due “non hanno fretta di sposarsi” ma l’anello è segno che qualcosa di importante è nato.

Già nei giorni scorsi, Davidson – attore e comico – e la Grande avevano cominciato a rendere pubblica la loro storia pubblicando vari scatti sui social. “Tutti pensano che siano veramente carini insieme – ha aggiunto una fonte a E!News – . Le persone non sanno quanto senso dell’humor lei abbia. Fanno una bella coppia”.