Shakira vende la sua villa di Miami Beach a “soli” 10 milioni di euro

ROMA – Shakira vende la sua villa a Miami Beach. Una dimora di lusso acquistabile per “soli” 10 milioni di euro. La proprietà si trova a North Bay Road Drive, dove sono numerosi i vicini di casa vip. Tra questi Michael Bay, Matt Damon, Ricky Martin e Jennifer Lopez. Un posto perfetto per chi vuole mantenere la propria privacy.

Una casa in total white

La villa ha un accesso diretto al mare e un porto privato, oltre che alla piscina in giardino. All’interno sei camere da letto, sette bagni, una sala fitness e una multimediale per ascoltare la musica e vedere video in alta definizione. Come si può vedere dalle foto, grazie alle ampie finestre la luce in casa non manca. I toni chiari sono evidenziati dall’arredamento total white, arricchito da qualche tocco di colore e dalle rifiniture in argento. Anche i pavimenti sono in legno chiaro.