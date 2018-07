Box office, ancora in vetta Jurassic World: il Regno Distrutto

ROMA – Nonostante gli italiani comincino a disertare le sale cinematografiche, continua a macinare incassi Jurassic World: Il Regno Distrutto.

Il film con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Jeff Goldblum continua a resistere al primo posto del box office. La pellicola chiude il weekend con 460 mila euro e fa salire gli incassi complessivi a 9.3 milioni.

Jurassic World fa bene anche negli USA e – per la seconda settimana consecutiva – tiene stretto il primo posto. In “casa” gli incassi del weekend si attestano sui 60 milioni di dollari per un totale di 264.8 milioni di dollari.

Nel mondo, invece, i guadagni complessivi sono di circa 938 milioni di dollari. Il miliardo dovrebbe essere raggiunto in settimana.