Conclusa la summer school a Roma, appuntamento al prossimo anno

ROMA- La comunicazione culturale è stata oggetto dell’ultimo incontro nell’ambito della summer school presso la sede romana dell’agenzia di stampa Dire. A parlare questa mattina con gli studenti Lucia Ritrovato, responsabile comunicazione strategica della Fondazione Musica per Roma-Auditorium Parco della Musica che insieme allo staff che si occupa della gestione dei social e dell’ufficio stampa hanno spiegato come si lavora in un luogo dedicato alla musica e non solo. Strategie di comunicazione per arrivare al pubblico di ogni età, per incuriosire e per far vivere l’auditorium in modo nuovo e sopratutto partecipativo. Nel pomeriggio spazio al lavoro dei gruppi per concludere il lavoro avviato e i saluti finali con la promessa di rivedersi presto.