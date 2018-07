Fuori il trailer di Stranger Things 3

Netflix annuncia la terza stagione della seguitissima serie di fantascienza. Appuntamento nel 2019 con Will e i suoi inseparabili amici

Roma – “Grande inaugurazione di Starcourt Mall ad Hawkins nell’estate del 1985! Starcourt Mall sarà uno dei migliori centri commerciali d’America e non solo. Offrirà una vasta gamma di negozi per tutta la famiglia, tra cui The Gap, Waldenbooks, Sam Goody, Claire’s e altro! E non dimenticare di rinfrescarti con un bel gelato da Scoops Ahoy. Starcourt Mall: ce n’è per tutti!“, così Netflix Italia presenta Stranger Things 3.

La serie di Fantascienza firmata Matt e Ross Duffer sta per tornare. La società californiana ha lanciato poche ore fa il trailer della terza stagione, si tratta di una finta pubblicità ambientata nel 1985, nello Starcourt Mall, il centro commerciale che ha aperto i battenti a Hawkins, l’immaginaria cittadina nell’Indiana.

L’appuntamento con i nuovi episodi di Stranger Things è atteso per il 2019. Troppo presto per conoscere una data precisa e scoprire colpi di scena. Certamente Netflix ha fatto centro e l’attenzione dei fan è stata colpita. Inizia il conto alla rovescia e la ricerca alle prime indiscrezioni.