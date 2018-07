Bella Hadid e The Weeknd, viaggio di coppia a Tokyo

ROMA – Sembrerebbe proprio che Bella Hadid e The Weeknd abbiano ufficialmente ricucito il loro rapporto. La coppia – che ha cominciato a rivedersi a maggio segretamente – ora non si nasconde più. I due si sono ritrovati, insieme ad alcuni amici, in un viaggio a Tokyo. La prova è arrivata direttamente dall’account Instagram di Abel Tesfaye.

Il cantante ha pubblicato foto e video della vacanza. In primo piano proprio Bella che, in un video nelle storie, viene ripresa mentre gode la cena al Robot Restaurant, una location particolare dove è possibile assistere alle performance di robot e mostri.

La modella è stata poi taggata in una foto (nella veste di fotografa) in una foto in cui l’interprete di Starboy appare con due amici, Reza Fahim e La Mar Taylor.

In altre immagini, pubblicate da testimoni oculari, Bella e Abel appaiono abbracciati. I due si sono anche ritagliati del tempo per passeggiare insieme. Per molti, quindi, mancherebbe solo l’ufficialità sul loro ritorno di fiamma.