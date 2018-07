Beyoncé e Jay-Z ancora in Italia per le loro vacanze

ROMA – Beyoncé e Jay-Z amano tanto l’Italia. La coppia è ancora nel Bel Paese a godersi il meritato riposo, prima di partire per la leg americana dell’OTR Tour II. Le due star sono state avvistate in giro con il loro yacht, in compagnia della primogenita Blue Ivy e dei gemellini Rumi e Sir. Prima tappa la Sicilia e Siracusa, poi Bey e consorte hanno percorso la Costiera Amalfitana, passando per Ponza e Capri. Qui sono scesi per godersi una cena al ristorante Aurora.