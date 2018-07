Fidanzamento lampo, Nick Jonas e Priyanka Chopra presto all’altare

ROMA – Sono passati solo due mesi da quando sono avvistati insieme, eppure Nick Jonas e Priyanka Chopra sarebbero già fidanzati ufficialmente. Una settimana fa, a Londra, il cantante si sarebbe inginocchiato, porgendo all’attrice un anello di Tiffany. La proposta, secondo quanto riportano i magazine stranieri, sarebbe arrivata nel giorno del 36esimo compleanno della star di Quantico, prima dei festeggiamenti insieme a Joe Jonas e alla futura sposa Sophie Turner.

Nick, ha raccontato una fonte a People, “è molto, molto felice”. Il fidanzamento lampo, quindi, non ha sorpreso nessuno: “La sua famiglia non lo ha mai visto così ed è entusiasta. Ha intenzioni serie con lei”. La famiglia, tra l’altro, ha già conosciuto Priyanka e anche Nick sarebbe volato in India per ricambiare.

L’attrice ha rinunciato a uno dei suoi prossimi progetti cinematografici per dedicarsi alle nozze. A rivelarlo il regista del film Bharat su Twitter, con un gioco di parole che fa intendere come Nick sia la ragione dell’abbandono. “Sì Priyanka Chopra non fa più parte di Bharat e la ragione è veramente speciale – ha scritto -, ci ha detto di aver preso la decisione per la mancanza di tempo e siamo molto contenti per lei”.

Yes Priyanka Chopra is no more part of @Bharat_TheFilm & and the reason is very very special , she told us in the Nick of time about her decision and we are very happy for her … Team Bharat wishes @priyankachopra loads of love & happiness for life 😊😉😍

— ali abbas zafar (@aliabbaszafar) 27 luglio 2018