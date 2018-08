Nicki Minaj sul palco dei VMA con una speciale esibizione a distanza

ROMA – MTV ha annunciato che la superstar mondiale Nicki Minaj ritornerà ai VMAs con una performance speciale, presentata da PEPSI, da un luogo iconico di New York.

Sarà la performance di debutto di Nicki Minaj dopo l’uscita del suo attesissimo album, “Queen”. E, inoltre, segnerà anche la prima volta che un importante award show trasmetterà una performance da una location a sorpresa.

Anche Travis Scott e Post Malone saliranno sul palco dei VMAs di quest’anno. Scott debutterà con la sua prima performance da solista con un medley di successi dal suo attesissimo album, Astroworld, uscito di recente, e Malone si esibirà con un brano estratto dal suo album dei record Beerbongs & Bentleys che ha debuttato alla No. 1 della classifica Billboard 200.

Questi artisti si uniranno ai performer già annunciati: Jennifer Lopez – che riceverà anche il “Michael Jackson Video Vanguard Award” – Ariana Grande, Shawn Mendes e Logic con Ryan Tedder.

Lo show in esclusiva su Mtv

I VMAs andranno in onda dal Radio City Music Hall di New York lunedì 20 agosto attraverso la rete globale di canali di MTV in oltre 180 paesi e territori, raggiungendo oltre mezzo miliardo di famiglie in tutto il mondo. In Italia lo show sarà trasmesso solo su MTV (in esclusiva su Sky canale 130) lunedì 20 agosto in diretta dalle 2.00 del mattino e martedì 21 agosto alle 21.00 nella versione sottotitolata.