Mamma Mia! Ci risiamo invita tutti a tornare nella magica isola di Kalokairi

ROMA – È proprio dalle ceneri di Mamma Mia che sorge Mamma Mia! Ci risiamo. Il secondo capitolo, diretto da Ol Parker, arriverà al cinema il prossimo 6 settembre con Universal Pictures: preparatevi di nuovo a cantare e ballare, ridere e amare!

Nostalgia del primo Mamma Mia

La nostalgia del primo capitolo si fa sentire. Mamma mia non si batte!

Le coreografie, le canzoni degli ABBA, la storia d’amore tra Sophie e Sky, la simpatia di Rosie e Tanya e quella di Sam, Bill e Harry però non sono bastate a colmare la mancanza di un personaggio che appare solo verso la fine del film. Non possiamo dire chi è, altrimenti sarebbe SPOILER!

La commedia musicale invita tutti a tornare nella magica isola greca di Kalokairi, in cui ritroviamo il ritorno del cast originale – Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Christine Baranski, Julie Walters, Dominic Cooper, Stellan Skarsgård, Meryl Streep – affiancato da nuovi membri tra cui Lily James.

Il film, andando avanti e indietro nel tempo per mostrare come le relazioni forgiate nel passato risuonano nel presente, vede Lili James interpretare il ruolo di Donna da giovane. La giovane attrice ha mostrato tutta la sua bravura nel canto e nel ballo. Ha ben saputo valorizzare tutte le sfumature di Donna, in particolar modo, il suo essere uno spirito libero. Ad affiancare la James, Rosie e Tanya da giovani invece sono ritratte rispettivamente da Alexa Davies e Jessica Keenan Wynn. Il giovane Sam, invece, è interpretato da Jeremy Irvine, il giovane Bill è Josh Dylan e il giovane Harry è Hugh Skinner.

A risollevare le sorti del film c’è Cher

Un film a tratti divertente grazie al “momento karaoke” con le canzoni degli ABBA, a tratti eccitante come una visita dal dentista. Ma alla fine arriva lei: Cher, nel ruolo della nonna di Sophie e madre di Donna. Dopo Burlesque, uscito nel 2010, la cantante torna sul grande schermo per una S T R E P I T O S A interpretazione “alla Cher” di Fernando degli ABBA in duetto con Andy Garcìa (che per un attimo ricorda lui in versione testimonial dell’amaro Averna mentre sussurra al pubblico con il suo sguardo magnetico “Amaro Averna il gusto pieno della vita”). #MenoMaleCheCeCher