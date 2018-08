La scuola superiore? La scelgono mamma e papà

Gli studenti italiani si affidano sempre piu’ ai genitori nella scelta del proprio percorso scolastico. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Radioimmaginaria, primo network radiofonico in Europa gestito da ragazzi fra gli 11e i 17 anni, in vista di Teen Parade, il festival del lavoro spiegato dagli adolescenti, giunto alla terza edizione, a Bologna Fiere il 5 e 6 settembre.

Tema di quest’anno l’educazione all’orientamento.Per un neo-maggiorenne su quattro il ruolo di mamma e papa’ risulta decisivo quando si deve scegliere la scuola superiore, la percentuale si abbassa al 12% per i ragazzi nella fascia dai 14 ai 16 anni.

“I risultati di questo sondaggio- commenta Rita Chiesa, ricercatrice del dipartimento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni dell’universita’ di Bologna- ci ricordano come le scelte orientative siano un ‘processo sociale’, ovvero, non c’e’ dubbio che i ragazzi debbano essere i protagonisti, ma nel processo di costruzione del proprio progetto formativo e lavorativo, un aspetto centrale sia il confronto con gli altri.La famiglia in primis, infatti, rappresenta un punto di riferimento importante per i rispondenti, i quali mostrano anche il desiderio di confrontarsi con altri che abbiano fatto la stessa scelta”.

A spingere gli adolescenti a preferire un tipo di scuola rispetto a un altro sono soprattutto le possibilita’ di lavoro future, considerate cruciali da quasi uno studente su tre(30,1%), mentre il dialogo con i professori viene reputato importante solo dal 6,9% degli intervistati da Radioimmaginaria. Ecco perche’ a Teen Parade sono in programma momenti specifici -con la collaborazione di ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Inps, Guardia di Finanza e Polizia di Stato – per stimolare un confronto sulle professioni in grado di appassionare e aprire la mente di chi dovra’ essere protagonista del proprio futuro.

Spiccano gli incontri con Valeria Cagnina, 17enne di Alessandria che ha fondato una sua scuola per insegnare ai ragazzini a programmare i robot, e con Iacopo Melio, scrittore disabile e attivista per i diritti umani e civili. Teen Parade sara’ animata da un’esibizione acustica di Stato Sociale e Luca Carboni, dal concerto di Tedua e dalla partecipazione straordinaria del rapper disabile Cris Brave. Non mancheranno esibizioni nell’area skatepark e parkour, simulazioni di voli con droni e sfide a colpi di poesie. E ci saranno anche i ‘case cube’dove enti pubblici e aziende private spiegheranno con laboratori e contest ai ragazzi che lavoro fanno.

Alla domanda “che lavoro vorresti fare da grande?” gli adolescenti italiani intervistati dalla web radio hanno risposto cosi’: il 14% sogna di fare “un mestiere che ancora non esiste” e altrettanti ambiscono a una professione in campo artistico (cantante o attore); il 9% vorrebbe fare il medico o l’infermiere e una quota identica desidera diventare ingegnere.

“Scegliere- aggiunge Rita Chiesa- richiede la capacita’ di immaginare il proprio futuro. Il fatto che molti intervistati abbiano risposto ‘un lavoro che non esiste’ alla domanda ‘che lavoro vorresti fare?’ puo’ essere interpretato non solo negativamente come poca fiducia nel riuscire a trovare un’opportunita’ che corrisponda ai propri desideri, ma in chiave positiva puo’ indicare la motivazione dei ragazzi a contribuire attivamente alla costruzione del futuro che desiderano”.

Tra gli strumenti considerati dagli adolescenti utili per costruire il proprio percorso formativo e lavorativo, secondo i risultati del sondaggio realizzato dal network radiofonico,particolarmente apprezzati sono gli open day e le iniziative di orientamento. I ragazzi, pero’, hanno un’esigenza in particolare: quella di confrontarsi con studenti piu’ grandi che gia’ frequentano la scuola da scegliere. La pensa cosi’ un adolescente su cinque, a dimostrazione che l’orientamento e’ ancora un argomento confuso e che le imprese e gli altri soggetti istituzionali faticano a comunicare con gli adolescenti.