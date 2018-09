“Se ho figli e nipoti che mi hanno chiesto autografi dei Ferragnez? Ho dovuto dire molti no da questo punto di vista, perche’ e’ stato impossibile avvicinare la coppia. Prima di officiare la cerimonia non mi hanno fatto avvicinare a loro. Anche mia figlia non ha potuto fare una foto con loro, ne’ un autografo. Non sono stato invitato alla cerimonia ed e’ giusto cosi'”.

A dirlo ai microfoni di Radio Cusano Campus, nel corso della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, e’ Corrado Bonfanti, sindaco di Noto, la cittadina siciliana che sabato 1 settembre ha calamitato i social di tutto il mondo per l’attesissimo royal wedding all’italiana, il matrimonio della coppia Ferragni-Fedez superfotografati e superpostati nella sfavillante cornice della Dimora delle Balze.

“Si tratta di persone a modo- ha aggiunto il sindaco- ho avuto la sensazione di un’accoglienza molto bella e una stima e un rispetto reciproco tra la citta’, chi la rappresenta e le famiglie. La cerimonia e’ stata strettamente privata, con gli amici piu’ stretti. In termini di risultati mediatici sicuramente questo matrimonio ha portato benefici alla citta’, per altri risultati bisognera’ attendere”.

Ribattezzato il matrimonio piu’ social dell’anno, il duo Ferragnez all’altare ha infatti portato Noto sulle home Instagram di ben 20 milioni di follower, bypassando le copertine patinate dei tabloid nostrani del giorno dopo.

“Se conoscevo Chiara Ferragni? Quando mesi fa sono apparse su Instagram sue immagini a Noto hanno dato il senso di un legame importante che si stava creando tra lei e la citta’- racconta Bonfanti- E’ stato quello il momento in cui ho approfondito la sua conoscenza, prima di quella data era un nome che ricorreva, ma non ero interessato a quel mondo. Perche’ ha scelto Noto? Penso che l’emozione per Noto l’abbia provata lei, che poi l’abbia deciso assieme Federico mi sembra corretto, che poi abbiano avuto il beneplacito anche della madre di Chiara che e’ siciliana e’ possibile. La macchina organizzativa e’ partita almeno dieci mesi prima, quindi e’ stato fatto tutto con grande professionalita’”