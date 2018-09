Raggi inaugura anno scolastico alla ‘Di Donato’

ROMA – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, accompagnata dall’assessore alla Scuola, Laura Baldassarre, dalla presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, dalla preside Valeria Ciai e dalle decine di bimbi che le hanno accolte tra canzoni e mazzi di fiori, ha visitato in occasione del giorno del ritorno a scuola l’istituto comprensivo di via Nino Bixio, all’Esquilino, che nel maggio del 2017 era stato colpito da un incendio doloso che aveva distrutto buona parte delle sezioni della scuola dell’infanzia.

Nel luglio dello stesso anno il Campidoglio aveva stanziato in assestamento di bilancio 200mila euro per la riparazione dei locali danneggiati, mentre i bambini erano stati sistemati in strutture alternative sempre nello stesso istituto per garantire la continuità educativa e didattica.

La scuola dell’infanzia di via Bixio conta tre sezioni di 25 bambini, 75 in tutto, con una particolare progettualità sull’intercultura che vede la presenza di molti bambini stranieri. Per la preside Ciai “è una giornata importante perché rientriamo nella nostra scuola dopo un atto vandalico. Ci è stata restituita in tempi brevi dalle istituzioni”.

Nel maggio 2017, ha ricordato Alfonsi, “un incendio ha distrutto la scuola e le famiglie erano disperate. L’assessore Baldassare ha messo subito in bilancio 200mila euro, siamo andati di corsa e siamo riusciti a riconsegnarla a fine maggio per i bambini”. Ora, ha spiegato la minisindaca, “noi abbiamo messo in bilancio 1 milione di euro sulla Di Donato, la scuola materna è diventata un modello e la ristrutturazione sarà replicata in tutta la scuola senza dover rifare conferenza servizi e tutto il resto”.

Per Baldassare “grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti a riconsegnare la scuola. É un esempio di come, unendo le forze, riusciamo a lavorare meglio”. “Ricordiamo una brutta storia in questa scuola- ha detto Raggi rivolgendosi ai bimbi- Noi abbiamo riparato la scuola, che ora può accogliere voi e anche nuovi bimbi. Io ancora non l’ho vista, me la fate vedere?”, ha chiesto la sindaca ai piccoli studenti, che hanno risposto con un si’ corale accompagnandola poi nella struttura.