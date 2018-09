Tuttiascuola, una festa per tutti gli studenti e i docenti d’Italia

PORTOFERRAIO (Livorno) – Prima campanella all’insegna del Tricolore, della condivisione e dell’attenzione verso le periferie, all’istituto tecnico commerciale e per geometri ‘Giuseppe Cerboni’ di Portoferraio all’isola d’Elba, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, hanno aperto

ufficialmente l’anno scolastico 2018-2019 in #TuttiaScuola, la festa di tutti gli istituti d’Italia che quest’anno ha toccato la piccola isola per ricordare il contributo importante di questi

lembi di terra circondati dal mare, spesso dimenticati.

È a Portoferraio che i quasi mille studenti, accompagnati da docenti e dirigenti scolastici, si sono dati appuntamento per festeggiare il rientro in classe, in un evento condotto in diretta Rai da Flavio Insinna e Claudia Gerini.

Con i loro cappellini rossi, verdi e bianchi, gli studenti hanno ascoltato attenti, nell’auditorium del ‘Cerboni’, le parole del presidente della Repubblica il quale, dopo un breve giro dell’istituto in questa prima visita di un capo dello Stato in carica sull’isola d’Elba, ha sottolineato l’importanza della scuola come “patrimonio comune”, ricordando quella che ha definito “una delle pagine piu’ brutte della nostra storia”: l’espulsione dei bambini ebrei dalle scuole italiane a seguito dell’entrata in vigore delle leggi razziali del ’38.

È dalle piccole isole che Mattarella ha deciso di far

ripartire questo nuovo anno tra i banchi, “i piccoli centri, i paesi delle aree interne”, quel tessuto di identita’ che costituisce il Dna del nostro Paese, troppo spesso dimenticato.

Ripartire dalla scuola per combattere quel “circolo vizioso tra poverta’ economica e poverta’ educativa”, attraverso i valori della “condivisione, partecipazione”, del “dialogo” e della “fiducia”, quel meccanismo che secondo Mattarella “si e’ inceppato”, viste le recenti aggressioni di genitori ai danni di insegnanti.

Un legame da ritrovare, quello tra famiglie e docenti, da cui, sottolinea Bussetti, deve nascere “un’alleanza” finalizzata al raggiungimento di “obiettivi educativi comuni”.

Tanti gli ospiti intervenuti alla cerimonia, da Paola

Cortellesi, che ha tenuto un monologo sulla storia di una vittima di bullismo, a Fabrizio Moro, che ha cantato accompagnato dalle voci dei ragazzi ‘Pensa’, suo storico successo, e ‘Non mi avete fatto niente’, con cui ha vinto assieme ad Ermal Meta l’ultimo Festival di Sanremo.

Presenti in sala anche molti atleti, anche paralimpici (tra cui Filippo Tortu, Simona Quadarella, Maria Navarria, Giorgio Avola, Alessio Foconi, Simone Barlaam) accompagnati dal presidente del Coni, Giovanni Malago’, e dal presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, che ha sottolineato l’importanza della presenza degli atleti paralimpici: “Siamo un pezzo di rivoluzione di questo Paese- ha detto- ringrazio tutti i docenti di sostegno per il loro impegno quotidiano”.