La cosa più bella di Game of Thrones? Per Kit Harington è Leslie Rose

ROMA – I nuovi episodi sono attesissimi. Agli Emmy è stata premiata come Miglior Serie Drammatica ma per Kit Harington Game of Thrones è molto più di una fortunata serie tv.

“Ho incontrato mia moglie in questo show – ha detto ai microfoni di Variety -. Mi ha dato la mia futura famiglia e la mia vita d’ora in avanti. Questo è la cosa più grande che mi ha regalato”. Il successo, insomma, è nulla in confronto.

Kit e Rose, in Game of Thrones, sono diventati una coppia quando Jon Snow intreccia la sua storia, anche sentimentale, con Ygritte. “Se sei già attratto da qualcuno e devi interpretare la persona che ama, innamorarti diventa molto facile”, aveva confessato Harington a L’Uomo Vogue.

Il sogno d’amore della coppia nata sul set nel 2012 si è coronato nella Rayne Church a Kirkton of Rayne nell’Aberdeenshire (in Scozia), terra natale della sposa lo scorso giugno.