Temptation Island VIP, strage di cuori nell'ultima puntata

L’amore vince su tutto ma nel docu-reality targato da Maria De Filippi

Valeria Marini e Patrick Baldassarri

Valeria e Patrick hanno capito di avere due visioni diverse dell’amore. Lei lo accusa di non darle le attenzioni che merita. Lui ha ribadito più volte che non è la verità, che lei è una bambina e che lavora troppo e non è disposta a investire un po’ di tempo per amore. I due sono tornati a casa separati.

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra

Andrea e Alessandra hanno deciso di partecipare al docu-reality firmato da Maria De Filippi per la troppa gelosia di lei e per testare il loro amore. Zenga è rimasto deluso dal comportamento della Sgolastra. Lei si è avvicinata al single Andrea Cerioli (ex concorrente del Grande Fratello) e questo non è piaciuto al figlio di Walter Zenga. Tra i due non ci sono stati baci ma – secondo Andrea – flirt condito da sguardi d’intesa. Andrea ha deciso di tornare a casa da solo lasciando Alessandra in lacrime.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Sossio, invece, dopo aver corteggiato per 21 giorni la tentatrice Sara si è presentato al falò di confronto con Ursula convinto di non aver avuto un comportamento sbagliato e con la sicurezza che nel villaggio ci sarebbe stata la single ad aspettarlo (a questo punto possiamo iniziare a credere che la persona che ti piace ha visualizzato il messaggio su Whatsapp ma non ha potuto rispondere perché gli si è autodistrutto il cellulare).