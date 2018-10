Stefano Sollima debutta a Hollywood con SOLDADO

In Soldado ritroviamo alcuni elementi presenti nel primo capitolo della trilogia ideata dallo sceneggiatore Taylor Sheridan. Primo fra questi, lo spietato mondo di frontiera del mercato della droga e della politica estera americana. La CIA è di nuovo alle prese con la lotta al narcotraffico in Messico. Questa volta però i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine americano. Per combattere i narcos ritornano, diretti da Sollima, l’agente federale Matt Graver, interpretato da Josh Brolin, che dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro, interpretato da Benicio Del Toro, la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello. Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile guerra tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale.