Altaroma. Il terzo giorno in passerella con ANGELIA AMI e ASCIARI

Asciari nasce nel 2016 con l’intento di creare uno stile essenziale ed atemporale. Dal siciliano arcaico “ritrovarsi, ricercare, creare un incontro”, il brand si fa portavoce di un’essenzialità e di una purezza estetica, che si svela attraverso materiali pregiati ed una particolare attenzione ai dettagli. Una sfilata al Prati Bus District che fa riflettere sull’impatto di qualsiasi azione sulla natura e, di conseguenza, su di noi. La collezione FW19/20 si chiama infatti “Antartica”. L’Antartide è fonte di ispirazione: l’inquinamento, il global warming generato e un’umanità irresponsabile rischiano di cambiare drasticamente i nostri scenari. L’impulso ad utilizzare materiali e tessuti è quindi una scelta concreta. La purezza delle linee e delle forme si fonde all’uso di tessuti green: lane green in bland con la canapa non sottoposte a processo di tintura dalle tonalità naturali e cotoni organici. Ciò richiama visivamente la finitura grezza dei capi dei primi esploratori che raggiunsero l’Antartide all’inizio del 1900. “Thindown” è il nuovo tessuto di piuma brevettato per dare volume e isolamento termico, senza intaccare la purezza delle superfici con trapunte. La collezione si completa con alcuni capi in pizzo di lana, cashmere double sottoposti a processo di infeltrimento e maglieria e accessori in cashmere.

La manifattura, completamente realizzata in Sicilia, persegue l’eccellenza sartoriale e l’attenzione ai dettagli.

[Photo Courtesy of Altaroma]