VIDEO| Giancarlo Commare: un concentrato di ricci, talento e SKAM Italia

Skam Italia, Giancarlo Commare protagonista della terza stagione

Aria da ‘bad guy’, bello da mozzare il fiato, gentile, dolce e farebbe di tutto per difendere le persone alle quali vuole bene. Questi sono i tratti distintivi di Edoardo Incanti (Commare), l’irresistibile protagonista della terza stagione di SKAM Italia insieme ad Eleonora Sava (Benedetta Gargari). Al centro di Skam 3 – ancora in corso sulla piattaforma di streaming – c’è la difficile ed emozionante relazione tra Ele ed Edo, ma il racconto lascia spazio anche a tematiche importanti come i disturbi alimentari, il sexting e la violenza giovanile.

Una cosa è certa: i due sono fatti per stare insieme. Anche se le persone e le dinamiche che girano attorno ai due sembrano far di tutto per ostacolare la loro relazione, Ele ed Edo si ritrovano sempre su Whatsapp a ricercarsi continuamente con messaggi, emoji e note vocali. A questo proposito, abbiamo chiesto a Giancarlo se nella vita di tutti i giorni avesse delle regole in chat, come per esempio sulla durata dei vocali. Ecco cosa ci ha risposto:

“Non ho regole su Whatsapp – ha raccontato Giancarlo –mi sono avvicinato ultimamente ai social e al telefono in generale, ma personalmente preferisco incontrare le persone piuttosto che mandare un messaggio. Ai vocali 5 minuti opto per una chiamata così posso confrontarmi con chi sto parlando piuttosto che fare i monologhi in chat. Ormai si fanno solo monologhi e questo va contro il mio pensiero: a me piace il confronto e mi piace ascoltare la persona con la quale sto parlando”.

