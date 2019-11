Il vombato fa la cacca quadrata e usa il sedere come arma

L’Australia è una terra ricca di specie uniche e, diciamolo, curiosamente strane, e non stiamo parlando di canguri e koala.

Oltre il “tenero” quokka che lancia i figli per fuggire dai predatori, c’è una creatura con una caratteristica incredibile: si chiama vombato ed è l’unico animale a fare… la cacca quadrata.



Da cosa dipendano le feci cubiche è stato un mistero a lungo dibattuto nella scienza. Effettivamente, non capita spesso di vedere escrementi quadrati in natura…

La spiegazione più attendibile è recente ed è valsa ai suoi scopritori il premio Ig Nobel 2019 per la fisiologia.

Gli scienziati Patricia Yang e David Hu del Georgia Institute of Technology di Atlanta hanno determinato che le probabili cause di queste insolite feci sono la forma e la flessibilità dell’intestino dei vombati.

Wombat poo is cube shaped so they can mark their territory with it but no one knows how they make their poo square #advancedwombattechnology pic.twitter.com/fIvMhyRoWS