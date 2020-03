Coronavirus, la fiaba su ‘Re Corona’ va in scena sul web

ROMA – Una fiaba sul coronavirus. A prendersi gioco della terribile pandemia che sta preoccupando il nostro Paese e non solo, è Nino Racco, che ha segnato la sua attività dal recupero e dal rilancio del cantastorie, figura centrale e tipica della cultura del sud Italia negli anni Cinquanta e Sessanta. In questi giorni in cui e’ costretto a vivere in casa ha pensato di usare il Web per comunicare con i più piccoli. Grazie a Youtube si è messo in onda e ha diffuso la fiaba su Re Corona. Una fiaba che non finisce lasciando spazio così agli ascoltatori di inventare il finale.

“In questo periodo- spiega Racco– stavo lavorando molto nelle scuole facendo Cappuccetto rosso per l’infanzia e Pinocchio per la primaria. Con l’emergenza sanitaria sono stati annullati gli spettacoli scolastici e per continuare la comunicazione con i tanti bambini coi quali stavo lavorando ho pensato di usare il Web. Ho fatto una prima registrazione di Cappuccetto rosso e quella di una favola che mi e’ stata inviata da una bambina di Milano e poi ho pensato ad una fiaba su re Corona. Ne ho costruita una prima parte perché il finale dev’essere fatto dai bambini. È una cosa da fare insieme ai genitori perché può essere importante creare questa collaborazione creativa”.

Ora l’attore è in attesa di ricevere le loro storie che poi leggerà su YouTube.