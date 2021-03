L'uso leggero di sostanze, diciamo, può avere effetti sulla pillola?...

Salve esperti volevo chiedervi se l’uso di canne o alcol o anche altre sostanze ma uso leggero diciamo può avere effetti sulla pillola. Le canne me le faccio spesso, ma ultimamente ho provato anche altro solo che adesso ho paura che ci siano problemi con la pillola. Spero mi potete rispondere

Anonima

Cara Anonima,

quando si assume un contraccettivo orale è sconsigliato l’uso di cannabis, di alcol o di altre sostanze psicoattive poiché oltre a probabili effetti collaterali delle sostanze come vomito o diarrea e quindi un probabile non assorbimento della pillola vi è il rischio di sottoporre il fegato ad un lavoro eccessivo. Quest’organo infatti, sottoposto ad una sollecitazione anomala da parte di altre sostanze, non scomporrebbe efficacemente i principi attivi della medicina che si sta assumendo, in questo caso la pillola, che così perderebbe la sua efficacia. Come in tutte le situazioni è l’uso continuo e massiccio delle sostanze, magari combinato anche all’alcol, ad aumentare tale rischio per il fegato, sovraccaricandolo e non permettendogli di assorbire bene il principio attivo della pillola anticoncezionale. Inoltre alcune pillole provocano ritenzione idrica quindi in soggetti che tendono all’ipertensione sarebbe sconsigliata l’assunzione combinata con l’alcol, per evitare quindi un aumento della pressione arteriosa, non solo per i possibili rischi a carico del fegato e l’inefficacia della pillola. Non conosciamo la tua storia, non sappiamo da quanto tempo e quale pillola tu stia assumendo, ma in generale possiamo dirti che quando si usano contraccettivi orali sarebbe importante seguire uno stile di vita adeguato.

Potresti con tutta sincerità chiedere un approfondimento al tuo ginecologo di fiducia che sseguendoti e conoscendoti di persona potrà informarti su quali siano i comportamenti errati rispetto all’assunzione della pillola.

Speriamo di esserti stati d’aiuto.

Un caro saluto!