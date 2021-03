Ho avuto un rapporto non protetto senza eiaculazione…

Salve un consiglio, un po’ di tempo fa all’incirca una ventina di giorni fa ho avuto un rapporto non protetto senza eiaculazione e non ero nel periodo fertile e dopo due giorni ho riavuto un rapporto è ho dovuto prendere la pillola del giorno dopo perché si è rotto il preservativo. Dopo mi è tornato il ciclo, non è molto regolare ha una durata tra i 32/36 giorni. Mi è tornato nel 32 esimo giorno, ma era un ciclo diverso, i giorni prima e i primi due del ciclo ho avuto molto Dolore ai capezzoli ed erano sempre molto rigidi. Di solito il ciclo quando mi torna ho forti dolori alla pancia ma sta volta erano lievi quando mi era tornato e avevo macchie di sangue molto chiare che non si poggiavano quasi per niente sull’assorbente , quando mi pulisco dopo un po’ di ore era rosso vivo. E il giorno dopo ho avuto i miei dolori del ciclo. Ma non era un ciclo abbondante ed è durato 4 giorni e il 5 solo quando mi pulisco erano rosse e poi è finito il 6/7 giorno con delle macchiette . E ho letto che ci sono delle perdite da impianto, si riferiscono al mio caso?





Giulia, 17 anni

comprendiamo i tuoi dubbi e per questo cerchiamo di darti qualche informazione in più. Con l’assunzione della pillola del giorno dopo e allo spermatozoo di fecondare l’ovulo, impedendo di fatto la gravidanza. La PDGD non agisce se la gravidanza è già iniziata e pertanto non è un farmaco abortivo.

Può capitare che dopo l’assunzione vi sia un ritardo nel ciclo, o un’alterazione nella sua durata o consistenza, proprio per lo sbalzo ormonale e per l’alterazione del ciclo ovulatorio. L’equilibrio ormonale si ristabilisce nel giro di qualche settimana. Se vuoi sentirti più tranquilla ed evitare ogni dubbio potresti valutare la possibilità di un test di gravidanza , anche se l’arrivo del ciclo, come tu stessa ci hai raccontato, dovrebbe già in parte tranquillizzarti. Per il futuro, ti suggeriamo di valutare l’utilizzo di un metodo contraccettivo che ti faccia vivere la sessualità senza rischi, per questo potresti chiedere un consiglio al tuo medico di fiducia o al Consultorio della tua zona.

