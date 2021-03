Volevo avere informazioni sul fenomeno del Craving…

Buongiorno volevo chiedervi informazioni sul fenomeno del Craving.

Di che si tratta precisamente? Grazie per la vostra risposta.

Anonimo

Caro Anonimo,

con il termine inglese “Craving” (desiderio, brama…)si intende il desiderio impulsivo per una sostanza, per un cibo o qualunque altro oggetto o comportamento che dà gratificazione.

Quando il termine è associato all’uso di sostanze psicoattive e alle

dipendenze sta a significare un desiderio irrefrenabile della sostanza, che può manifestarsi con pensieri ossessivi e sintomi fisici o psicologici. Il senso di urgenza della sostanza che si esperisce durante il craving è il risultato di una interazione tra gli effetti chimici delle sostanze con il funzionamento del sistema nervoso centrale ed altri meccanismi psicologici come il condizionamento; l’uso massiccio della sostanza ed un successivo periodo di astinenza possono inoltre incentivare l’attivazione del craving.

Ad oggi è noto che si può esperire craving verso numerose sostanze, droghe ma anche verso il cibo o comportamenti specifici come il gioco d’azzardo.

Il fenomeno del craving è temporaneo varia per durata ed intensità ed è un’esperienza soggettiva. Per chi lo prova è importante riconoscere le situazioni o cose che possono innescarlo, riconoscere i sintomi associati e sviluppare delle tecniche efficaci per fronteggiarlo.

In linea generale il craving viene quindi considerato come un comportamento problematico e può essere ritenuto come un indicatore fondamentale per misurare un eventuale dipendenza in corso e la necessità di trattamento terapeutico.

Un caro saluto