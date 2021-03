Seth Rogen sarà lo zio di Steven Spielberg nel biopic sull’infanzia del regista

ROMA – Steven Spielberg è al lavoro sul biopic, ancora senza titolo, che racconta sua infanzia in Arizona. Dopo l’annuncio della presenza di di Michelle Williams nel ruolo della madre del regista, Spielberg ha scritturato Seth Rogen per interpretare il suo zio preferito.

La pellicola, come ha raccontato più volte Spielberg, racconterà gli anni trascorsi in Arizona da bambino e come questi abbiano influenzato il suo approccio al cinema e all’arte in generale e il modo in cui crea i personaggi e le storie. Qui il celebre regista si occuperà non solo della macchina da presa ma anche della sceneggiatura insieme a Tony Kushner. Le riprese del progetto, ancora top secret, inizieranno questa estate.

In attesa di vedere il film autobiografico di Steven Spielberg, quest’anno uscirà la sua versione di West Side Story.